أملج 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساحتفى مستشفى أملج العام ممثلاً بقسم الصحة العامة أمس، باليوم العالمي للدرن لعام 2018 ، تحت شعار "معا لتصبح المملكة خالة من مرض الدرن "، بحضور مديري ورؤساء الأقسام بالقطاع الصحي والمستشفى، وعدد من المواطنين وطلاب المدارس، وذلك بقاعة المحاضرات بالمستشفى.واشتملت الفعاليات على محاضرة قدمها أخصائي الصحة العامة بالمستشفى راكان عبدالرحمن النجار تطرق من خلالها لكيفية مكافحة الدرن والوقاية، ومعرض توعوي احتوى على لوحات ومجسمات عن مرض الدرن يتولى الشرح فيه رئيس قسم مكافحة العدوي بالمستشفى جميعان المحياوى، كما تم توزيع المعقمات والمنشورات على زوار هذه الفعاليات.يذكر أن اليوم العالمي للدرن يصادف يوم 24 مارس من كل عام، لإحياء ذكرى اكتشاف الدكتور روبرت كوخ عام 1882م، العصية البكتيرية المتسببة في الإصابة بالسل، التي كانت الخطوة الأولى نحو تشخيص المرض وعلاجه، فالسل قابل للشفاء، وتتركز الجهود الحالية في فحص المرض وعلاجه؛ حيث يصاب ما يقارب تسعة ملايين شخص سنويًّا بالسل، ثلثهم لا يحصلون على خدمات مكافحة السل اللازمة، ويعيش العديد من هؤلاء في المجتمعات الأكثر فقرًا في العالم.// انتهى //11:55ت م