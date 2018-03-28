الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض خلال الشهر الحالي حملة خاصة عن مرض الربو في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والتربية الخاصة، في كلا القطاعين البنين والبنات .وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أنه سيتم تفعيل البرامج التثقيفية والتوعوية لمرض الربو بأنماط مختلفة من الفعاليات منها استضافة الطبيبات والأطباء المتخصصين في محاضرات ولقاءات طبية بالمدارس ودعوة أولياء الأمور للمشاركة في حضورها، وتنظيم مسابقات ومعارض صحية عن المناسبة واستثمار حصص النشاط والاذاعة الصباحية المدرسية، مشيرا أنه من خلال المرشد الصحي والمرشدة الصحية بالمدرسة سيتم حصر المصابين بمرض الربو للتعامل معهم بشكل أمثل وذلك بالتنسيق مع المركز الصحي الذي تتبع له المدرسة.من جهته بيّن مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري أن هذه الحملة ستتركز على آلية وطرق الوقاية من مثيرات الربو المختلفة، إضافة إلى التأكيد على المصابين والمصابات بمتابعة الخطة العلاجية للتحكم بإذن الله والسيطرة على الربو.وذكر الهاجري أن الربو يصنف من الأمراض المزمنة، التي تؤثر على الممرات الهوائية للرئتين نتيجة وجود حساسية شديدة بالشعب الهوائية لدى الأشخاص الذين يعانون منه تجاه عدد من المثيرات المسببة للحساسية عند التعرض لها، كما يعد الربو من الأمراض متعددة الأسباب فهناك عوامل كثيرة تساعد على حدوث المرض وتطوره وأن الربو غير معدي كما يعتقد البعض، كما أن الإصابة به قد تحدث في أي فترة من فترات عمر الإنسان، ومما يترتب على الإصابة بالربو والتزايد المطرد الملحوظ عالميا من الإصابة به مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الغياب وضعف التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.//انتهى//12:00ت م