الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسبينت وزارة الصحة أنه جرى خلال العام 2017 م، زيادة عدد عيادات مكافحة التدخين بنسبة 59%‏ ليصبح إجمالي عددها 254 عيادة بدلاً من 160 عيادة، حيث أسهم ذلك في تسهيل الوصول للخدمات العلاجية بتدريب أكبر عدد من أطباء الأسرة، كما تم توفير أدوية الإقلاع عن التدخين.ونوهت إلى زيادة الإقلاع عن التدخين بنسبة 31%‏ وتحسين الحالة الصحية للمدخنين من خلال تكثيف الحملات التوعوية وتوجيه ومتابعة الزائرين للعيادات.وفي نفس السياق أعلنت الصحة في تقرير حديث عن إنجازاتها للعام 2017 م، أنه تم زيادة عدد العيادات النفسية بالمراكز الصحية، حيث أصبح عددها 248 عيادة متوفرة في 312 مركزا صحيا وأسهم ذلك في الاكتشاف المبكر للأمراض النفسية وعلاجها في مراحلها الأولية وذلك من خلال تدريب أطباء العائلة وأطباء الرعاية الأولية على التعامل مع الحالات النفسية وتوفير الأدوية النفسية الأساسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.// انتهى //12:02ت م