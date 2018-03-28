نجران 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستنفذ لجنة شؤون الخريجين بكلية المجتمع - القسم النسائي - بجامعة نجران، الأحد القادم، دورة تدريبية بعنوان "إدارة الأزمات واتخاذ القرارات الابتكارية"، وذلك بمقر الكلية.وتهدف الدورة التي تقدمها الدكتورة تهاني عيسى, إلى التعريف بإدارة الأزمات، وتدريب وتأهيل الطالبات لتشخيص الأزمات وكيفية التعامل معها بأساليب علمية وتقنية حديثة.وتأتي الدورة التي تستهدف الطالبات المتوقع تخرجهن للفصل الدراسي الثاني، ضمن الفعاليات والبرامج التدريبية التي تقيمها الكلية خلال هذا العام.// انتهى //12:04ت م