الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسيرأس معالي ارئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، وفد الديوان المشارك في الاجتماع الخامس لمجموعة عمل الانتوساي للتحديث المالي والإصلاح التنظيمي التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال الفترة من 11 – 12رجب 1439هـ، الموافق 28 – 29 مارس 2018م، والذي يقعد في العاصمة الصينية بكين.وتأتي مشاركة الديوان في الاجتماع بناءً على الدعوة الموجهة لمعالي رئيس الديوان من المراجع العام لمكتب الرقابة الوطني بجمهورية الصين الشعبية، حيث يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي)، ورئيس اللجنة التوجيهية لتعاون (انتوساي) مع مجموعة المانحين، ولجنة السياسات المالية والإدارية للمنظمة.// انتهى //13:21ت م