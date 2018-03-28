لندن 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتقديم خطة تمويل طويلة الأجل لمصلحة الصحة العامة استجابةً لمخاوف متزايدة من أن الخدمات الصحية الرئيسية لم تعد قادرة على تحمل تصاعد الطلب.وسلطت الضوء على تحذير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن الغرب بحاجة إلى تطوير استجابة طويلة الأمد للتهديد الروسي المتجدد .وأشارت إلى إعلان منظمة حلف شمال الأطلسي أنها ستقوم بتقليص حجم البعثة الروسية بمقدار الثلث، وإلغاء الاعتماد من سبعة موظفين روس ورفض ثلاثة طلبات معلقة أخرى.وأفادت الصحف بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا سيعقدان محادثات في موسكو يوم غد الخميس حول تطور الأوضاع في سوريا.// انتهى //13:21ت م