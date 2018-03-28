الرس 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأقامت لجنة شباب الأعمال التابعة للغرفة التجارية بمحافظة الرس أمس بمقرها دورة تدريبية بعنوان "التسويق الإلكتروني" بحضور 92 متدرباً ومتدربة ، تناولت الدورة أبرز مفاهيم التسويق الإلكتروني وأهميته في النهوض بالمنشآت التجارية والأفراد.وأفاد رئيس اللجنة أحمد الخزي أن تسليط الضوء على التسويق الإلكتروني يأتي كأحد عوامل نجاح المنظمات والمنشآت التجارية .// انتهى //13:25ت م