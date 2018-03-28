عام / دورة تدريبية في "التسويق الإلكتروني" بغرفة الرس
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
الرس 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
أقامت لجنة شباب الأعمال التابعة للغرفة التجارية بمحافظة الرس أمس بمقرها دورة تدريبية بعنوان "التسويق الإلكتروني" بحضور 92 متدرباً ومتدربة ، تناولت الدورة أبرز مفاهيم التسويق الإلكتروني وأهميته في النهوض بالمنشآت التجارية والأفراد.
وأفاد رئيس اللجنة أحمد الخزي أن تسليط الضوء على التسويق الإلكتروني يأتي كأحد عوامل نجاح المنظمات والمنشآت التجارية .
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13:25ت م