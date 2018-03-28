الجبيل 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م واسبدأت بلدية محافظة الجبيل ممثلة ببلدية غرب الجبيل بتركيب وتشغيل أول نظام آلي لمراقبة مسلخ محافظة الجبيل وربطها بغرفة عمليات، بهدف الحد من المخالفات الصحية في بادرة هي الأولى من نوعها بالمحافظة .وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش أنه تم تطبيق استخدام كاميرات المراقبة داخل المسلخ وربطها بغرفة عمليات يهدف الى كشف أي مخالفات بها ومتابعة من الأطباء والمساعدين البيطريين بالبلدية وهم بدورهم يقومون بتحرير المخالفات إن وجدت .وأضاف أنه تم توجيه عدد من الأطباء والمساعدين البيطريين بحيث يغطي دوام الإشراف جميع فترات عمل المشغل بما فيها أيام العطل الرسمية والأعياد، إضافة إلى تخصيص كاميرات مراقبة في جميع أنحاء المسلخ لمتابعة العمل فيها وكذلك تم تركيب اللوحات الإرشادية ووضع الملصقات والعبارات التوعوية التثقيفية التي تحث على اتباع القواعد الصحية لسلامة الذبائح على مركبات نقل اللحوم كذلك توحيد الزى الرسمي للأطباء والمساعدين البيطريين والعاملين بالمسلخ .// انتهى //13:28ت م