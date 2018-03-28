جدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسافتتح المدير التنفيذي للتشغيل بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي العميد مهندس خالد محمد باكلكا , اليوم بفندق الانتركونتيننتال بجدة , فعاليات الدورة التدريبية السنوية الـ 18 للخدمة الاجتماعية تحت عنوان "المستجدات في الخدمة الاجتماعية لمرضى الأورام" , والتي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ممثلة بإدارة الخدمة الاجتماعية , وبالتعاون مع الدراسات العليا والشؤون الأكاديمية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.واستهلت الدورة بكلمة للأخصائيين الاجتماعيين ألقاها نيابة عنهم الاخصائي الاجتماعي محمد القحطاني , أشار فيها إلى أن الفكرة من الدورة التدريبية الثامنة عشر جاءت لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة العلمية والتقنية في مجال التخصص للأخصائيين الاجتماعيين , لافتاً إلى أن الدورة تسعى لتقديم اوراق عمل تمس احتياجات مرضى الأورام الاجتماعية والنفسية والترفيهية من قبل مجموعة من المتخصصين , بالإضافة إلى مشاركة بعض المتعافين وتجربتهم مع المرض.وأوضح المدير التنفيذي المشارك للتشغيل عبدالعزيز الحرازي أن العمل الاجتماعي كمهنة من المهن التي تتطلب الاطلاع على آخر المستجدات العلمية لتطوير مستوى الأداء للعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية والخريجين ، مشيراً إلى أن الدورة ستناقش عدة محاور تسلط الضوء على دور الإخصائي الاجتماعي في علاج مريض الأورام , وطبيعة الأورام السرطانية و علاقتها بالحالة الاجتماعية و العقلية للمريض , وكذلك منهج العلاج الجماعي وجماعة الدعم ومدى فعاليتها في مرحلة التشخيص , والعلاج التلطيفي والتدخل في الأزمات , بالإضافة إلى حقوق مرضى الأورام في الجهات الاهلية والحكومية ودور العلاج الترفيهي لمرضى الأورام .من جهته ألقى المدير التنفيذي للتشغيل بالقطاع الغربي العميد مهندس خالد باكلكا كلمة أكد فيها ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام كبير بالقطاع الصحي ، حيث انتشرت مراكز الرعاية الأولية وأنشئت المستشفيات ذات الكفاءة والإمكانيات المتطورة ، وزودتها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة ، واستقطبت لها الكوادر العالية والمؤهلة للعمل بها من أطباء وفنيين و اخصائيين.وقال :" إن طموحاتنا بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني كبيرة للارتقاء بالخدمات لأرقى المستويات العالمية في المجال الطبي لتوفير خدمة طبية متميزة للجميع , وتحظى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بسمعة راقية عالميا ومحليا ، وإن مشاركتنا في هذه المناسبات هو امتداد لدورنا في تطوير هذه المهنة وجميع المهن التي لها انعكاس على المريض وأسرته ، كما يمتد هذا الدور إلى تحقيق الاهداف الاجتماعية مع المؤسسات ذات العلاقة في المجتمع" , مؤكداً أن الخدمة الاجتماعية تجاوزت في الوقت الراهن مظهرها الطبقي باقتصارها على خدمة الفئة الفقيرة من المجتمع وامتدت إلى جميع الفئات والطبقات على أسس ومبادئ علمية،وأضاف العميد باكلكا :" أنه وكما هو معلوم فالهدف الاساس للخدمة الاجتماعية هو تنمية التواصل الاجتماعي عن طريق البحث عن القوى والعوامل التي تحول دون هذا التواصل مثل المرض والحرمان والبطالة وغيرها , والتي تحد من قدرات الفرد والمجتمع على بناء مجتمع صحي سليم ، وتعتمد فلسفة الخدمة الاجتماعية على مبدأ الايمان بقيمة الفرد وحقه في ممارسة نشاطه الاجتماعي في محيطه الاسري أو مجتمعه ككل".ولفت إلى أن للخدمة الاجتماعية أدوار متعددة منها ما هو وقائي يعتمد على ايجاد السبل والاستراتيجيات وأسس السلوك الاجتماعي الصحيحة بين افراد المجتمع , للوقاية من الوقوع في المشكلات والممارسات الخاطئة التي تؤدي لمجتمعات ضعيفة على مستوى الأسرة أو الحي أو المدينة أو الوطن , وذلك لتقوية الألفة والمحبة وتقوية النسيج الاجتماعي العام ، في حين ينطلق الدور العلاجي من دراسة أسباب المشكلات الفردية والاجتماعية والسلوكية وايجاد الحلول لها - مثل الإدمان والجريمة والتدهور الأخلاقي ، بينما يتعدى الدور التنموي للخدمة الاجتماعية دور الوقاية والعلاج إلى التطوير وتزويد الفرد والمجتمع بالوسائل والسبل للارتقاء الى مستويات افضل.يذكر أن فعاليات الدورة شهدت تكريم العميد باكلكا للمتحدثين والإدارات المشاركة , وإدارة الشؤون الأكاديمية والتموين الطبي ، كما قدمت اللجنة المنظمة هدية تذكارية لسعادة المدير التنفيذي للتشغيل على تشريفه حفل الافتتاح.// انتهى //13:29ت م