المدينة المنورة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة المحاماة فعاليات "منتدى الموارد البشرية والقانون 2018" في الفترة من 14-15من الشهر الحالي ‍.وأوضح رئيس لجنة المحاماة بغرفة المدينة المنورة امين عام المنتدى الدكتور محمد بن درويش سلامه أن المنتدى يشارك فيه عدد من الاستشاريين ومسؤولي التدريب القانوني والموارد البشرية يتناولون فيه عدداً من الموضوعت أبرزها الإطار القانوني للتعاقد عبر الانترنيت وإجراءات التقاضي وفسخ العقود والتحقيق الإداري ومهارات الترافع والثقافة القانونية.وأشار سلامه إلى أن فعاليات المنتدى ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وجمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية لمساعدة الجمعية في ربطها بمكاتب المحاماة .//انتهى//13:30ت م