الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأقامت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عدداً من المحاضرات التوعوية في مجال الثقافة المصرفية والمالية بتنظيم من لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، حيث جاءت المحاضرة الأولى التي أقيمت في كلية الإدارة والأعمال بالجامعة تحت عنوان "التوعية بعمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال وسبل الوقاية منها" وألقاها مدير إدارة مكافحة الاحتيال المالي بمصرف الراجحي خالد الغدير بحضور أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أبرز أساليب وعمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال، وسبل الوقاية منها، والنصائح الواجب اتّباعها في التعاملات المصرفية، إلى جانب استعراض لسلسلة من التحذيرات المتعلقة بالرسائل الدعائية المنتشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تدعوا إلى كسب المال السريع عبر الاستثمار بجهات استثمارية غير نظامية وغير مرخصة.فيما تناولت المحاضرة الثانية التي أقيمت لطالبات ومنسوبات كلية المجتمع "نصائح وتوجيهات في التسوق الإلكتروني" وألقتها مديرة تطوير الأعمال في نظام سداد المدفوعات نورة البكر، حيث استعرضت قائمة من الإرشادات والمحاذير الأمنية المتعلقة بتنفيذ عمليات التسوق الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية، وما يتصل بها من تعليمات ومعايير للدفع الإلكتروني الآمن الذي يحفظ للمستخدم حقوقه، إلى جانب ما أوضحته المحاضرة من معايير للتحقق من المواقع الإلكترونية الآمنة، ودار خلال المحاضرات نقاش مفتوح بين المشاركين والحضور، تخلله الرد على تساؤلات طالبات ومنسوبات الكليتين.//انتهى//13:32ت م