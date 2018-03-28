الخوخة / الحديدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالاً غذائية يستفيد منها 1410 أفراد من الأسر المحتاجة في حارة الجامع في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغة 22273 سلة غذائية، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشروعات التي ينفذها المركز في اليمن، التي بلغت 203 مشروعات شملت جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.// انتهى //13:32ت م