الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسشارك المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي اليوم بورشة عمل خلال المؤتمر الإقليمي الثالث للشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي في دولة الكويت الشقيقة، الذي نظمه الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تحت عنوان (التعليم النوعي في القرن الواحد والعشرين: فعالية مؤسسات التعليم العالي واستثمار المخرجات).وحظي المؤتمر بمشاركة عربية واسعة من عدد من المتخصصين والمهتمين من الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية إضافة الى مشاركة عدد من المتحدثين الدوليين والمتخصصين في مجال الجودة.وهدف المؤتمر الى نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي وكيفية تحقيقها، وتدريب أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريب في مؤسسات التعليم العالي على تطبيق مؤشرات الأداء الفعال لضمان جودة المخرجات، والتعرف على تجارب النظراء في مجال الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والاستفادة من خبرات المختصين العالميين في مؤسسات التعليم العالي المتميزة.يذكر أن الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي أنشأت عام 2007م وهي غير حكومية وغير ربحية، وتهدف إيجاد الية لتبادل المعلومات حول ضمان الجودة، وبناء هيئات جديدة لضمان الجودة، وضع معايير جديدة لإنشاء هيئات ضمان الجودة او دعمه، ونشر الممارسات الجيدة في ضمان الجودة، وتعزيز الاتصال بين هيئات ضمان الجودة في البلدان المختلفة، وانضمام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بدولة الكويت للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي.//انتهى//13:34ت م