جدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساستقبل معالي أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبدالسلام العبادي, بمقر المجمع في جدة أمس، القنصل العام لجمهورية الغابون عبدالعزيز برانلي أوبولو, حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين المجمع والمؤسسات الإسلامية في الغابون.ونوه قنصل الغابون بجهود المجمع في توعية المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء, والإجابة على ما يهم المسلم المعاصر في مختلف مجالات الحياة.// انتهى //13:35ت م