مسقط 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (04ر4774) نقطة مرتفعًا بـ 75ر14 نقطة وبنسبة 31ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 29ر4759 نقطة.وبلغت قيمة التداول (5) ملايين و105 آلاف و226 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 0ر32 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(868) ألفًا و(820) ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 248ر1 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 09 ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:36ت م