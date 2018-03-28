إسلام آباد 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأكدت باكستان على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية لدعم الأمن والسلام الدائم في أفغانستان.جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف خلال كلمة ألقاها في مؤتمر طشقند للمصالحة الأفغانية المنعقد حالياً بأوزباكستان.وأضاف وفقاً لما ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن جلب حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في أفغانستان هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية بالملف الأفغاني ، مشيراً إلى أن هناك حاجة لممارسة الضغط الجماعي على طالبان لنبذ العنف والانضمام لعملية السلام ، مؤكداً على ضرورة تعاون أفغانستان مع جيرانها لمنع نشاط العناصر الإرهابية والشبكات الإجرامية عبر الحدود.وقال إن "بلاده تؤمن منذ البداية في حل الأزمة الأفغانية عبر التسوية السياسية بدلاً من استخدام القوة العسكرية، مشيراً إلى تأييد باكستان لخطة السلام والمصالحة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعرضه لإجراء محادثات سلام مع طالبان في إطار عملية يقودها الأفغان".وجدد قلق باكستان إزاء تنامي تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، وظاهرة زيادة إنتاج المخدرات في أفغانستان، مشدداً على ضرورة الاتفاق على نهج إقليمي لإحلال السلام المستدام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.// انتهى //13:36ت م