كوالالمبور 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأدانت ماليزيا اليوم بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ بالستية من الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي .وذكرت وزارة الخارجية الماليزية ـ في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم -" أنها تدين الهجمات التي أسفرت عن مقتل مقيم واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح.ووصفت وزارة الخارجية، الهجمات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام في المنطقة.// انتهى //13:36ت م