سياسي / ماليزيا تدين بشدة إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
كوالالمبور 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
أدانت ماليزيا اليوم بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ بالستية من الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي .
وذكرت وزارة الخارجية الماليزية ـ في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم -" أنها تدين الهجمات التي أسفرت عن مقتل مقيم واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح.
ووصفت وزارة الخارجية، الهجمات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام في المنطقة.
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