الدمام 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساستفاد 693 طفلاً من مراكز"القارئ الصغير" التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، خلال العام الماضي، وذلك عبر التحاقهم بأكثر من 51 فصلاً تعليمياً موزعة على عدد من المحافظات بالمنطقة.وأوضح نائب مدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية الشيخ سامي المبيض، أن مراكز"القارئ الصغير" تعنى بتعليم كتاب الله مرتلاً ومجوداً بطريقة التلقين، وتعليم مبادئ القراءة والكتابة، والسلوك والتهذيب، والرياضيات، وذلك للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، لتأهيلهم للالتحاق بحلق تحفيظ القرآن الكريم والصف الأول في المدارس النظامية.وأشار إلى أن المناهج المقررة لا تقتصر فقط على حفظ سور من القرآن الكريم مرتلة ومجودة بل هناك مناهج متنوعة يتلقاها الطفل خلال عام دراسي، مبيناً أن الطفل يتعلم القراءة والكتابة وإتقان المهارات القرائية، والتدريب العملي على السلوكيات الإسلامية الحميدة، مؤكداً أن دراسة الطفل تتم بمهنية عالية حيث يمنح الطالب تقييماً في نهاية كل فصلاً دراسياً، يتم فيها التعرف على مستواه، ومدى استيعابه للمناهج المقررة.// انتهى//13:42ت م