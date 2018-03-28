جدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأحتفت جامعة جدة ، أمس ، بتخريج (840) خريجة من عدد الكليات في المسارين العلمي والادبي للعام الجامعي ١٤٣٧هـ - ١٤٣٨هـ ، بحضوروكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا بنت جميل خصيفان، وعدد من قيادات جامعة جدة وأعضاء هيئة التدريس .وقدمت عميدة شطر الطالبات الدكتورة نجلاء بنت يوسف أبو زنادة، التهنئة للطالبات الخريجات ولأمهاتهن مثمنة لمعالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ولأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية جهودهم في خدمة الطالبات وتأهيلهم وفق برامج أكاديمية .// انتهى //13:44ت م