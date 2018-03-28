الطوال 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستفقد مدير إدارة تعليم الكبار بإدارة التعليم بمنطقة جازان محمد بن علي خضير ، اليوم ، مدارس الحد الجنوبي بمحافظة صامطة ، للوقوف على سير الدراسة والوقوف على أوضاع المعلمين والطلاب.وأوضح خضير ، أن الزيارة جاءت بتعليمات مدير عام التعليم بالمنطقة عيسى بن أحمد الحكمي ، بهدف الوقوف على مدارس الحد الجنوبي ومتابعتها وتفقد سير العمل بها وانضباطيتها ، مشيدًا بما شاهده من انضباط في العمل بمدارس الحد الجنوبي الليلية والتنظيم.// انتهى //14:26ت م