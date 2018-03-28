عام / مدير تعليم الكبار بجازان يتفقد مدارس الحد الجنوبي
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
الطوال 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
تفقد مدير إدارة تعليم الكبار بإدارة التعليم بمنطقة جازان محمد بن علي خضير ، اليوم ، مدارس الحد الجنوبي بمحافظة صامطة ، للوقوف على سير الدراسة والوقوف على أوضاع المعلمين والطلاب.
وأوضح خضير ، أن الزيارة جاءت بتعليمات مدير عام التعليم بالمنطقة عيسى بن أحمد الحكمي ، بهدف الوقوف على مدارس الحد الجنوبي ومتابعتها وتفقد سير العمل بها وانضباطيتها ، مشيدًا بما شاهده من انضباط في العمل بمدارس الحد الجنوبي الليلية والتنظيم.
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14:26ت م