الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساستقبل معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم أمس، القنصل العام والوزير المستشار للشؤون القنصلية الأمريكية لدى المملكة شون مرفي.وفي بداية اللقاء رحب معالي رئيس الهيئة بالقنصل العام الأمريكي في بلده الثاني المملكة , كما جرى مناقشة سبل التعاون في مجال الخدمات الطبية الإسعافية والتدريب الإسعافي ورفع الوعي في هذا المجال بما يخدم المصلحة العامة للبلدين ويوطد العلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية..واطلع القنصل الأمريكي خلال اللقاء على المهام التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي من أعمال إنسانية متنوعة، مقدماً شكره لمعالي رئيس الهيئة على هذا الترحيب والعرض الوافي لأعمال الهيئة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الجهود الإنسانية التي تقوم بها الهيئة في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لأفراد المجتمع وللمقيمين الأمريكيين بكل يسر وسهولة وبالأخص المساهمة في المشاركة الفاعلة خلال المناسبات الرسمية للسفارة الأمريكية بالمملكة، إضافة إلى الأعمال التي تقوم بها الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث ومساندة الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع تلك الحالات.// انتهى //14:30ت م