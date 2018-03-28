عام / أمانة المدينة تقوم بـ 12597جولة ضمن حملة وطن بلا مخالف الشهر الماضي
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
المدينة المنورة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
أوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة رمضان بن محمد الزهراني بأن عدد الجولات الميدانية التي تمت خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط المخالفين " وطن بلا مخالف" التي قامت بها الأمانة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي بلغت 12597 نتجت عنها 4073 مخالفة بلدية .
وتنوعت الجولات حيث قامت البلديات الفرعية بـ 4664 جولة على الأنشطة التجارية وتم رصد 392 مخالفة بلدية , و 7389 جولة للأنشطة الصحية تم رصد 3338 مخالفة , و 133 جولة على الأكشاك المُرخصة , تم رصد 70 مخالفة و411 جولة على أنشطة الورش , تم رصد 89 مخالفة , إضافة رصد 184 مخالفة على بعض المواقع والمنازل مع الجهات الأمنية والمجمعات التجارية .
وذكر الزهراني أن عدد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بلغ 969 مخالفا تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة , مضيفًا أن الجهات الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بالعمالة المخالفة فيما أعدّ مراقبو الأمانة محاضر الضبط ، وتم مصادرة المضبوطات، ومتابعة إغلاق المحلات المخالفة.
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