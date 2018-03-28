المدينة المنورة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة رمضان بن محمد الزهراني بأن عدد الجولات الميدانية التي تمت خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط المخالفين " وطن بلا مخالف" التي قامت بها الأمانة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي بلغت 12597 نتجت عنها 4073 مخالفة بلدية .وتنوعت الجولات حيث قامت البلديات الفرعية بـ 4664 جولة على الأنشطة التجارية وتم رصد 392 مخالفة بلدية , و 7389 جولة للأنشطة الصحية تم رصد 3338 مخالفة , و 133 جولة على الأكشاك المُرخصة , تم رصد 70 مخالفة و411 جولة على أنشطة الورش , تم رصد 89 مخالفة , إضافة رصد 184 مخالفة على بعض المواقع والمنازل مع الجهات الأمنية والمجمعات التجارية .وذكر الزهراني أن عدد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بلغ 969 مخالفا تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة , مضيفًا أن الجهات الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بالعمالة المخالفة فيما أعدّ مراقبو الأمانة محاضر الضبط ، وتم مصادرة المضبوطات، ومتابعة إغلاق المحلات المخالفة.// انتهى //14:42ت م