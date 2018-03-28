جدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بالتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) ، في مقر الإيسيسكو بالرباط في المملكة المغربية يومي 29 و30 مارس ، ورشة عمل تحضيرية لاجتماع فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لتمكين الأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء ، الذي دعا إليه المؤتمر الوزاري الأول حول مؤسسة الزواج والأسرة المنعقد في فبراير 2017 بالمملكة العربية السعودية.ويشارك في الورشة خبراء من الإيسيسكو ، والبنك الإسلامي للتنمية ، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك) ، ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا) ، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ، بالإضافة إلى مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية ، وأعضاء اللجنة الوزارية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري عن الأسرة ، وممثلين عن بعض مكاتب المنظمة الخارجية ووفد من الأمانة العامة.ومن المتوقع أن يقوم المشاركون في ورشة العمل بدراسة كافة الوثائق التي ستعرض على اجتماع فريق الخبراء ، ومناقشة وإثراء مشروع إطار منظمة التعاون الإسلامي الإستراتيجي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة بهدف وضع مشروع استراتيجية المنظمة لتمكين الأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي ، ومناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية ، ووضع مصفوفة الأنشطة لتحقيق أهدافها ودراسة سبل تمويلها.// انتهى //14:44ت م