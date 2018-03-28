الدمام 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسوقع المختبر الخليجي اتفاقية شراكة مع شركة (UL) الأمريكية على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الأمريكي في نيويورك الذي نظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، وذلك ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.وتهدف الاتفاقية لإنشاء المختبر الخليجي لخدمات الطاقة المتجددة وتوطين تقنيات وخدمات واختبارات الطاقة المتجددة في المملكة ومنطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط ومصر.وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع المبادرات السعودية والخليجية لتنويع مصادر الطاقة في المنطقة والاستفادة من موارد الطاقة الشمسية وعناصرها الأساسية لإقامة صناعات متكاملة وتوطين التقنيات الشمسية وفتح وظائف مجزئة للشباب في منطقة الخليج.وتقوم هذه الشراكة الاستراتيجية لإقامة معاهد للبحوث والتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير المواصفات والمقاييس الفنية بما يضمن نجاح المنشآت الشمسية في ظروف المنطقة المناخية ورفع مستويات السلامة والأداء والموثوقية وتعكس هذه الشراكات الاستراتيجية نجاح السوق السعودي والخليجي في اجتذاب رؤوس الأموال وثقة الشركات الكبرى في الأسواق المحلية ونجاح مبادرات التحول الاستراتيجي بمقتضى رؤية المملكة والرؤى الخليجية.الجدير بالذكر أن شركة المختبر الخليجي هي شركة ناشئة مقرها مدينة الدمام وقد قام على إنشائها عشر من الجهات الرائدة في مجالات الطاقة وعلى رأسها أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وصندوق الاستثمارات السعودية، وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشركة مطابقة، وأكوابور، وشركة الفنار، وشركة الصناعات الكهربائية، وشركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية.// انتهى //14:48ت م