الأحساء 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسدشن تعليم الأحساء أمس مبادرة "ريادي" لنشر ثقافة العمل الحر بحضور عدد من منسوبي التعليم وذلك على مسرح الشؤون التعليمية بالهفوف.وأوضحت خبيرة مبادرة ريادي بتعليم الأحساء بسمه بنت عوض الشرف , أهمية هذه المبادرة ودورها في إيجاد بيئة تعليمية محفزة لنشر ريادة الأعمال والاستثمار وتهيئة رواد الأعمال والاستفادة من الموارد المحلية ونقل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية في مجال ريادة الأعمال.وأشارت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء منظومة شاملة لنشر ثقافة العمل الحر لدى الطلاب والطالبات وتوفير البيئة الحاضنة والملائمة في التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل ومساعدتهم على بناء شخصياتهم وتحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة والتعاون لتعزيز الإبداع الريادي.يذكر أن مبادرة "ريادي" هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تنفذها وزارة التعليم , وتعتمد على 5 مسارات تتمثل في التثقيف والتدريب والتوجيه والتمكين والتتويج.// انتهى //14:58ت م