رام الله 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 16 مواطناً فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة طولكرم، وأربعة فلسطينيين من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله والبيرة، بينما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس، إضافة الى مواطنين فلسطينيين من طوباس، علاوة مواطن فلسطيني من بلدة يطا جنوب الخليل وآخر من مخيم قلنديا شمال القدس.// انتهى //14:58ت م