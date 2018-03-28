سكاكا 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسيشارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف في ملتقى "السفر والاستثمار السياحي السعودي 2018" بمنطقة الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأحد القادم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة أكثر من 20 دولة.وتأتي مشاركة منطقة الجوف من خلال جناح يعرض الفرص الاستثمارية السياحية بالمنطقة، بشراكة العديد من الجهات وهي إمارة منطقة الجوف، وأمانة منطقة الجوف, وبلدية محافظة القريات, وبلدية محافظة طبرجل.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري أن الجناح يعرف بمنطقة الجوف وما تمتلكه من مقومات سياحية وفرص استثمارية، كما يعد المعرض فرصة للراغبين بالاستثمار ليتعرفوا بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية، والتعريف بآثار منطقة الجوف من خلال عدد من المطبوعات والمجسمات المصورة لآثار المنطقة، إضافة إلى قيام الجناح بعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة خاصةً فيما يخص قطاع الإيواء.وبين الشمري أن الجناح سيعرض عدداً من الفرص الاستثمارية لعدد من القطاعات بالمنطقة، وفي مقدمتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة للمنطقة، حيث تعرض أمانة المنطقة ثلاث فرص وهي مشروع تطوير بحيرة دومة الجندل, ومشروع منتزه الأمير فهد بن بدر, ومشروع واحة الزيتون, إضافة إلى فرصة استثمارية وهي " فندق الربوة, محلات هدايا , كافيهات، وملاعب رياضية, ومولات تجارية" .كما تعرض بلدية محافظة طبرجل عدد من الفرص الاستثمارية وهي " مدينة ترفيهية, ومخطط استثمار سياحي, ونادي صحي وصالات رياضية ", وتعرض بلدية محافظة القريات عدد من الفرص الاستثمارية وهي " فندق خمس نجوم، وفندق أربعة نجوم, ومدينة ألعاب ترفيهية على الطريق الدولي, وعدد من الأراضي تجارية لأغراض متعددة" .وأكد أن الملتقى يعد نافذة تسويقية للاستثمار السياحي الذي يزوره كبار رجال الأعمال السعوديين والخليجين للتعرف على هذه الفرص, مفيداً أن منطقة الجوف تُعد واحة استثمارية خصبةفي مجال السياحة خاصة وأنها تتميز بالتنوع البيئي المختلف فهي مهيأة للسياحة الزراعية والسياحة الصحراوية والسياحة البحرية.ورفع الشمري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان على حرصه ورعايته لمثل هذه الملتقيات التي تنعكس على القطاعات السياحية بجميع مناطق المملكة, وتشكل نقطة التقاء لكبار الشركات والمستثمرين للتعرف على هذه الفرص, كما شكر دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للحرص على المشاركة بهذه الملتقيات, وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز بن تركي نائب أمير منطقة الجوف.// انتهى //15:01ت م