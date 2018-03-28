الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسحظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من المكسيك بسبب مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.// انتهى //15:05ت م