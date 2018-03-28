تبوك 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساستضافت أمانة منطقة تبوك أمس, الاجتماع الثاني للمجموعة الأولى, وذلك لمناقشة سير تنفيذ برنامج مدينتي 2018, بحضور معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف بالوزارة الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي, وأمناء مناطق (حائل ، والحدود الشمالية ، والأحساء ، والجوف ، والقصيم ) .وبدأ الاجتماع بكلمة لأمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان ، رحب فيها بجميع ضيوف الأمانة ، متمنياً أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة منه.تلا ذلك كلمة لمعالي مساعد الوزير الدكتور غانم المحمدي تحدث فيها عن سير تنفيذ برنامج مدينتي 2018 وضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للبرنامج وفق ميثاق الأداء وأن يتم ترجمة مستهدفات البرنامج على أرض الواقع لتكون واقعاً ملموساً.ثم استعرض المهندس عبدالرحمن العروان ، من فريق برنامج مدينتي 2018 بمركز تحقيق الأهداف بالوزارة , أجندة الاجتماع, وذلك بعرض برنامج الاجتماع التفصيلي.عقب ذلك بدأت أمانات تبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والأحساء بعرض إنجازاتها في المحاور الرئيسة لبرنامج مدينتي 2018 , ويأتي في مقدمة تلك المحاور محور الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومحور تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية ومحور الإستدامة والتخصيص ومحور فعالية النظام البلدي وكفائته وباقي المحاور ، حيث جرى مناقشة جميع النتائج من قبل معالي المساعد وفريق برنامج مدينتي 2018 .بعد ذلك انطلقت ورش العمل حيث جرى توزيع جميع الحاضرين من الوزارة والأمانات على 6 فرق عمل لمناقشة جميع تفاصيل محاور البرنامج وخطة عمل الربع الثاني لعام 2018م .يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة برنامج مدينتي 2018 , ويحضرها قادة المحاور ومديرو مكاتب تحقيق الرؤية ومديرو المبادرات في كل أمانة.// انتهى //15:12ت م