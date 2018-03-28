رام الله 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن قرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس، تعد انتصارا من قبل شعوب العالم التي تمثلها تلك البرلمانات لقيم الحق والعدالة والإنسانية.وأعرب الحمد الله، في تصريح له اليوم ، عن تقديره لقرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يضم في عضويته 178 برلماناً، مؤكداً دعوة الاتحاد البرلماني الدولي جميع البرلمانات إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.وشدد على أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس غير قانونية، وليست لها أية شرعية.مما يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي رفض، أمس بشكل مطلق، في الدورة 138 للجمعية العامة، قرار الإدارة الأميركية الأخير بشأن القدس وعده لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي.// انتهى //16:29ت م