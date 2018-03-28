عمان 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة, الذي يزور عمان حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين, بالإضافة الى بحث المستجدات الميدانية والسياسية في سوريا خاصة الأحداث في الغوطة، وشددا على ضرورة وقفها بشكل فوري.كما تناول اللقاء القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحل عادل وشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو.// انتهى //16:30ت م