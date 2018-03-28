الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسشاركت جمعية الاقتصاد السعودية في ملتقى الجمعيات العلمية الخامس بالرياض الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية خلال يومين 4 - 5 إبريل في مركز مؤتمرات وفندق كراون بلازا بمدينة الرياض.وأكدت رئيس الجمعية الدكتور نوره بنت عبدالرحمن اليوسف اهتمام الجمعية بالمشاركة في هذا الملتقى الذي تشارك فيه هذا العام 52 من الجمعيات العلمية التي تعمل في خدمة المجتمع تحت مظلة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود.وبيت أن لجمعية الاقتصاد العديد من النشاطات العلمية والفكرية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية التي تهم المملكة من الناحية التطبيقية ومن الناحية الأكاديمية نظير ما يملكه أعضاء الجمعية من خبرات كبيرة تؤهلهم لذلك الدور الوطني.// انتهى //16:30ت م