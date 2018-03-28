نجران 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م واساختتمت الكلية التقنية للبنات بنجران اليوم، الأسبوع الرابع من برامج التدريب المجتمعي "أتقن" الذي استمر أربعة أيام، في برامج "مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التصميم بالفوتوشوب والاليستريتور، والتعريف بقيادة السيارات للسيدات".وبلغ عدد المتدربات في هذه البرامج ٥٣ متدربة من فتيات المنطقة، كما شهدت البرامج حضور لسيدات الأعمال لتطوير مهاراتهن العملية وتطبيقها، فيما سيستمر التسجيل خلال الأسبوع القادم في برنامج "مبادئ الخياطة"، على الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.// انتهى //16:31ت م