الباحة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسنظم مكتب التعليم بمحافظة قلوة أمس ، برنامج لقاء مع رؤساء أقسام الشؤون المدرسية بإدارة التعليم بمحافظة المخواة بالميدان التعليمي ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المكتب.واستعرض مدير مكتب التعليم بقلوة محمد بن سعيد الزهراني خلال كلمته, جهود الأقسام بالمكتب والميدان التربوي ، معرباً عن شكره لرؤساء الأقسام على لقاءهم المباشر بقادة لمدارس والمعلمين فيما يخص الشؤون المدرسية .وقدم رئيس قسم الشؤون المدرسية علي بن محمد العويفي, منجزات قسم الشؤون المدرسية بالأرقام, وما قدمه من خدمات للميدان التعليمي, مقدماً شكره للمسؤولين بالإدارة على هذا اللقاء الذي اتسم بالشفافية مع الميدان التعليمي, مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات المباشرة مع التنفيذيين بالميدان.بعد ذلك بدأت أعمال اللقاء التي تضمنت طرح خمس أوراق عمل حول التخطيط المدرسي, ومتابعة نشاطات وبرامج ومبادرات الصحة المدرسية في المدارس, وآلية سد العجز الطارئ, وتكامل الإجراءات بين القسم والمكتب, ومهام خدمات الطلاب, والتجهيزات المدرسية الآلية والإجراءات .كما شارك قادة المدارس والمعلمين المكلفين من اختصاصي مراكز مصادر التعلم, والمرشدين الصحيين, ومنسقي النقل المدرسي بالعديد من المداخلات ، التي تختص بالمدارس.وفي ختام اللقاء قدم مدير مكتب التعليم بالمحافظة شكره لرؤساء أقسام الشؤون المدرسية بالإدارة على تفاعلهم الجميل في اللقاء وحرصهم على تقديم خدمة مميزة لمدارس المكتب .// انتهى //16:37ت م