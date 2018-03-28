جدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسحصلت مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز "الحي القدوة" على المركز الثاني في جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية في ملتقى مكة الثقافي بدورته الثانية للعام الحالي.ونفذت الجامعة خلال 4 أشهر 7 برامج ضمن مبادرة "الحي القدوة" وهي :"الحي التنموي" وركز على إعادة تهيئة البنية التحتية للحي ، و"الحي المثقف" وهي عبارة عن برامج تثقيفية لأبناء الحي ، و"الحي المتعلم" ويشمل برامج تعليمية لأبناء الحي ، و"الحي الصحي" وهو مجموعة من البرامج والفعاليات التوعوية في المجال الصحي ، و"الحي الواعي" وهو برامج توعوية في مجالات متنوعة ، و"الحي الآمن" وقدم برامج في الأمن والسلامة ، و"الحي الجميل" وقدم برامج في نظافة الحي وتنظيمه.وقال معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي :"من ثمار مشروع "كيف نكون قدوة" أن بادرت جامعة الملك عبدالعزيز بمبادرة "الحي القدوة" التي وافق عليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وذلك من منطلق أن مفهوم القدوة لا يمكن أن يتأتى بأبعاده جميعاً إلا من خلال سلسلة متداخلة المحاور والأبعاد ، وجامعة الملك عبدالعزيز تتبنى فكرة الحي القدوة وكلها ثقة من أن المبادرة ستؤدي إلى تعزيز جهود التطوير والتغيير الإيجابي ، وتجويد الأداء في كل المرافق ، مما يعود بالنفع والفائدة على إنسان الحي ، فضلاً عن الحي نفسه والمدينة على حد سواء.وأضاف :"إن من أسباب نجاح المبادرة وتحقيقها الأهداف المرسومة هي الشراكة المجتمعية والتعاون القائم بين الجامعة والقطاعات الحكومية الحيوية ، منها : أمانة جدة ، الشرطة ، الدفاع المدني ، وزارة الصحة ، فضلاً عن عمد الأحياء ولهم جميعاً التقدير".وقدم معاليه شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة الوطنية الاجتماعية وعلى ثقته الكريمة في جامعة الملك عبدالعزيز للإسهام في تنفيذ هذه الفعاليات ، من خلال مبادرة "الحي القدوة" والتي تستهدف حي الجامعة.من جانبه بين عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ، أن مبادرة "الحي القدوة" تهدف إلى المساهمة في تطوير المهارات الشخصية وتنمية الثقافة ، العمل على تقديم الخطط والدراسات التي تساعد على الرقي بالحي وتطوير خدماته ، والمساهمة في تقديم خدمات البنية التحتية للحي والعناية باحتياجاته الأساسية ، والاهتمام بالمرافق العامة "المساجد ، الحدائق ، والشوارع، وظهورها بالشكل اللائق والجذاب.// انتهى //16:44ت م