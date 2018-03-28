عرعر 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن صعفق العنزي.وجرى خلال الاستقبال مناقشة مؤشرات أداء فرع الإسكان وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030, كما اطلع سموه على سير العمل بمشروعات وزارة الإسكان في المنطقة وأبرز التحديات والعوائق لبرامج الإسكان في منطقة الحدود الشمالية وسبل تعزيز الحلول المناسبة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية العمل والإنجازمن جهته أعرب العنزي باسمه ونيابة عن مسؤولي فرع الوزارة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الدعم والتوجيه والمتابعة المباشرة من سموه في كل ما يخص ويهم وزارة الإسكان بالمنطقة .// انتهى //17:38ت م