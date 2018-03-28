الدمام 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسنظمت الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة، أمس ، دورة تدريبية لبرنامج لغة الإشارة لمنسوبي جوازات المنطقة الشرقية ، بالتعاون مع جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء )، وذلك بمقر جمعية " أيفاء بالدمام .وأوضح مقدم الدورة المدرب ضيف الله بن علي الغامدي أن لغة الاشارة الخاصة بالصم لها اهميتها الكبرى بالنسبة للأصم، فمن خلالها يستطيع أن يتعرف على العالم المحيط به ويندمج مع فعالياته وأحداثه .من جهته بين مدير عام جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية سعد بن عبد الله المقبل أن الجمعية تفتح أبوابها لمثل هذه الدورات والبرامج التي تعود بالفائدة على المجتمع، وتسهم بقدر كبير في تذليل العقبات أمام ذوي الحاجات سواء كانوا صماً أم من ذوي الإعاقة، ففي كل فترة تستقبل قاعات الجمعية العديد من مثل هذه الدورات سواء التي تنظمها ( إيفاء) أو التي تنظمها بالتعاون مع جهات خارجية ، مفيداً أن دورة البرنامج التدريبي للغة الإشارة جاءت لمنسوبي جوازات المنطقة الشرقية لتضيف رصيداً وبعداً جديد لدور الجمعية التثقيفي في المجتمع.// انتهى //17:54ت م