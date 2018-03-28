مكة المكرمة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستطلق الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الأحد المقبل بوابة التسجيل الإلكتروني للجان القطاعية، وتستمر لمدة 14 يوماً، لتمكين كافة الراغبين في الترشح لشغل عضوية اللجان، بعد إقرار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اعتماد 25 لجنة من اللجان القطاعية المنبثقة عن المجلس، التي تخدم قطاعات تجارية وصناعية إضافة إلى لجان نوعية تخدم قطاعات تعني بمجال المسؤولية الاجتماعية, منها اللجنة التجارية، والصناعية، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والمقاولين، والاستثمار، والمحامين والموثقين، والسياحة والإرشاد السياحي، والفنادق، وشباب وشابات الأعمال (ريادة الأعمال)، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات)، والمشاغل النسائية، والنقل والمواصلات، والعلاقات العامة والإعلام والتسويق، والصحية والدوائية، والعقارية، والاستقدام، والأوقاف، والتعليم الأهلي، والمكاتب الهندسية، والخرسانة الجاهزة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعارض والمؤتمرات والمهرجانات، والتطبيقات وتقنية المعلومات، والمصاعد والسلامة، وإصلاح ذات البين.وقرر مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلغاء بعض اللجان التي كانت موجودة في الدورات السابقة، ودمج لجان مع أخرى، كدمج اللجنة التجارية والامتياز التجاري والأسر المنتجة في اللجنة "التجارية"، ودمج الاستثمار والاستثمار الرياضي والأجنبي في لجنة "الاستثمار"، ودمج لجنة التدريب ولجنة تنمية الموارد البشرية في لجنة "التدريب وتنمية الموارد البشرية"، ولجنة المحامين مع لجنة التوثيق في لجنة "المحامين والموثقين".وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أن مجلس الإدارة ناقش اللائحة الجديدة وتطوير اللجان القطاعية، وأقر المجلس تخفيض نصاب اللجان إلى 18 عضواً.من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة المهندس مصطفى بن عبد الرحمن رجب أنه تم وضع آليات وتنظيمات جديدة فيما يخص إعمال اللجان، وأكملت كافة الترتيبات للتحول التقني وإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بعملية التسجيل, وذلك لإيمان غرفة مكة ومجلس إدارتها بوجوب ضخ الدماء الجديدة, وفتح الباب لجميع المنتسبين الراغبين في خدمة قطاعتهم من خلال المشاركة في اللجان, بما يضمن طرح المزيد من الأفكار والمقترحات وأحداث فعالية أكبر فيما يخدم هذه القطاعات التجارية والصناعية.وأضاف أن بوابة التسجيل تحوي ثلاث صفحات إلكترونية لتسهيل عملية التسجيل وتمكن المرشح من التسجيل عبر البوابة من أي مكان يتواجد فيه، ولا يتطلب ذلك التواجد في مقر الغرفة إلا في حالة وجود تحديث لبيانات ومعلومات المترشح.في حين أفاد مدير إدارة اللجان محمد الأحمري أن إدارة اللجان عملت في الفترة الماضية على تطوير آليات العمل الداخلي لإدارة اللجان، ونقلها إلى إدارة تقنية بالكامل، وتعتمد على البوابة الإلكترونية في إنجاز جميع أعمالها لمواكبة توجه الغرفة في التحول إلى الحكومة الإلكترونية.وأشار إلى أن فريق العمل بدأ منذ وقت مبكر دراسة آليات وإعمال اللجان، وذلك عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة في وضع الخطط الإستراتيجية والهيكلية الإدارية، وتم تحديد موعد البدء في تسجيل عضوية اللجان للراغبين من منتسبي الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بناءً على أنشطتهم بما يتوافق مع اللجان المعلن التسجيل فيها.// انتهى //17:55ت م