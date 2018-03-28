تبوك 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بصرف مكافأة مالية بمبلغ ألفي دولار لجميع الطلاب والطالبات والمبتعثين في جميع دول العالم, وكذلك الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المعترف بها, وإلحاق الطلاب والطالبات الدراسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .وقال سموه في تصريح لـ "واس" : إن هذه الموافقة الكريمة تأتي تجسيداً لحرص خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأبنائهم الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم, وتعزز مظاهر التنمية والرخاء الذي تنعم به المملكة منذ تأسيسها, مؤكداً سموه أن الجميع استبشروا بهذه الموافقة التي ستعين الدارسين بمشيئة الله على تحقيق رغباتهم, سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة .// انتهى //17:56ت م