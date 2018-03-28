عدن 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسحقق الجيش الوطني اليمني، انجازات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، جنوب البلاد، من الميليشيا الحوثية الانقلابية والاستعداد للتوجه نحو تعز لفك الحصار عنها.وتمكنت قوات الجيش خلال الساعات الأولى من العملية، التي انطلقت أمس الثلاثاء، من تحرير مناطق "نجد الوزف" ومنطقه "نجد عراضب" وموقع السنترال في عنفات، كما تمكنت من تطهير مدرسة الفلاح التي كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي الانقلابية مقرًا لعملياتها القتالية.ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المعارك ما تزال مستمرة، وسط تقدم لقوات الجيش نحو "نجد قفل" وتفرض عليه حصاراً خانقاً تمهيدًا لاستكمال تحريره خلال الساعات القادمة.// انتهى //17:56ت م