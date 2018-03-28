تبوك 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستواصل الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمنطقة تبوك تنفيذ برامج التدريب المجتمعي " أتقن" الذي يهدف رفع الكفاءة المهنية لشباب وشابات المنطقة , واستثمار الإمكانيات المتاحة في الوحدات التدريبية لتحقيق رؤية 2030 .وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري اليوم, خلال تفقده للبرامج التدريبية في الكلية التقنية والمعهد الصناعي , يرافقه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد الحربي, وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة , أن البرنامج يشمل برامج صيانة الأجهزة الإلكترونية، والكهرباء والتمديدات المنزلية، بالإضافة إلى التبريد والتكييف, إضافة إلى البرامج الموجهة للجنسين، وتشمل شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني, وصيانة الجوالات .ونوه المطيري بالدعم الكبير الذي تجده هذه البرامج من رجال الأعمال بالمنطقة استشعاراً منهم للمسؤولية المجتمعية وتحفيزاً للشباب لاكتساب المهارات التقنية والمهنية الأساسية التي تعينهم على حل مشكلاتهم الحياتية اليومية .// انتهى //18:01ت م