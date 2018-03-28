أبوظبي 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساعلنت دولة الامارات العربية المتحدة في إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الانساني في اليمن تقديم مبلغ 1.84 مليار درهم اي ما يوازي 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2018 والتي تستهدف الوصول الى اكثر من 13 مليون محتاج في اليمن، حسب ما اعلنته وكالة انباء الامارات اليوم.ويأتي هذا الدعم ضمن جهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من تبعات ممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية.وكانت دول التحالف قد أعلنت عن تقديم مليار ونصف المليار دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة.// انتهى //18:08ت م