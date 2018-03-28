الخبر 11 رجب 1439 هــ الموافق 28 مارس 2018 م واسكشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية تواصل بالوقت الحالي العمل على استكمال عدد من المواقع ضمن مشروع لتصريف مياه الأمطار , مؤكدا أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب الهطولات المطرية بشكل أكثر فعالية، وأن البلدية تعمل على تأهيل وتطوير جميع مكونات البنية التحتية لتتناسب مع حجم النهضة الشاملة في الخبر، وتحقق التنمية المستدامة خاصة مشاريع تصريف مياه الأمطار.وأفاد أنه تم الانتهاء من استكمال تصريف الأمطار بكل من أحياء الكورنيش وقرطبة واليرموك , فيما يجري العمل حاليا على استكمال مشروع تصريف الأمطار بأحياء الثقبة والراكة الجنوبية والأندلس والروابي والحزام الذهبي , اضافة الى عمل خطوط رئيسية وبعض الخطوط الفرعية بحي التعاون , وعمل خط ربط أفقي بين حي التعاون وأحياء ابن سيناء والحمراء , وخط ربط بين حي التعاون ومحطة تصريف الأمطار بحي الخزامى.وأشار الزايدي إلى أنه وعلى الرغم من عدم استكمال الأعمال بالكامل في بعض المواقع، إلا أن انعكاسات إيجابية عدة تحققت وتجلت بوضوح في المناطق التي انتهت الأعمال فيها، حيث لوحظ عدم تراكم مياه الأمطار في هذه المناطق , وأن البلدية تسعى خلال الفترة القادمة الى تغطية مواقع جديدة بشبكة تصريف مياه الأمطار خاصة مناطق جنوب الخبر لما تشهده من توسع وزيادة في النمو السكاني .// أنتهى //18:13ت م