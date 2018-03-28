إسلام آباد 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38% أي ما يعادل 168 نقطة، وأقفل عند مستوى 45172 نقطة.وبلغت كمية التداول 142668110 سهماً نفذت في 356 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 177 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 162 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.واستحوذت أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //18:13ت م