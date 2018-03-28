جدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأدان المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم والجاليات اليمنية بالمملكة ما قامت بـه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من إطلاق 7 صواريخ على معظم مدن المملكة وفي مقدمتها العاصمة الرياض ، وهذا استهداف واضح وجبان لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة .وقال رئيس المجلس مهدي حاتم النهاري : إننا وباسم الجاليات اليمنية كافة حول العالم والجاليات اليمنية بالمملكة ندين بأشد عبارات التنديد هذه الأعمال الإجرامية الجبانه والممولة من قوى الشر والعدوان في إيران ، كما نجدد وقوفنا صفا واحداً مع المملكة ملكاً وحكومة وشعباً ونعتبر أن هذا العمل الإجرامي ما هو إلا استهداف لكل مقومات السلام ، وانتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية كافة.وأشار في بيان للمجلس اليوم, إلى أنه تم إطلاق هذه الصواريخ الإجرامية في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الأممي الجديد البريطاني مارتن جريفيث صنعاء ، وهو تحد واضح وصريح لكل المبادرات والجهود الدولية, مطالباً الدول الراعية المعنية بالسلام والأمن الدولي وفي مقدمتهــا الأمم المتحدة أن تتصدى لهذا الإرهاب الحوثي الإيراني, الذي يهدد أمن وسلامة المنطقة بأسرها بل والعالم بأكمله.وتطلع من جميع الدول العربية والإسلامية ودول العالم الصديقة والمعنية بالسلام لأن تقف إلى جانب اليمن لاجتثاث هذا المرض الخبيث الذي يريد أن يفتك باليمن بعد أن أنقلب على السلطـة الشرعية ، ورفض كل المفاوضات ، واستولى على المؤسسات وكل مقومات الدولة اليمنية بل وقوض كل جهود السلام .كما طالب في بيان الأحزاب اليمنية كافة والمنظمات السياسية والموطنين اليمنيين في الداخل والخارج بالوقوف صفاً واحداً مع الشرعية الدستورية لليمن ممثلة بفخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وأن يجعل كيد الكائدين في نحورهم .// انتهى //18:13ت م