الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد , جداول وأوقات مباريات بطولة النخبة لأندية الممتاز لدرجة الناشئين، ولدرجة الشباب، بالإضافة لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية.ومن المقرر أن تقام منافسات الناشئين في الدمام خلال الفترة من الأحد 15 رجب حتى الخميس 19 رجب ، بمشاركة أندية المحيط والخليج والنور ومضر، بالإضافة لمشاركة المنتخب السعودي للناشئين في البطولة.فيما ستقام منافسات الشباب خلال الفترة من الخميس 26 رجب حتى الأحد 29 رجب , بالدمام ، بمشاركة أندية القارة والخليج والنور ومضر.وستقام بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية في الدمام خلال الفترة من 1 شعبان حتى 6 شعبان المقبل , بمشاركة أندية الجزيرة والسلام والزلفي والحزم والعيون والمحمل والسلام وعرعر ورضوى.ومن المقرر أن تختتم منافسات الدوري الممتاز في الرابع من شعبان المقبل، على أن تنطلق بعده بخمسة أيام بطولة النخبة للكبار بالدمام، فيما سيقام نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد بين النور ومضر يوم الجمعة 28 رجب الجاري.كما أنه من المقرر أن تقام بطولة المملكة للبراعم خلال الفترة من 9 حتى 12 شعبان المقبل في مدينة الدمام .// انتهى //18:13ت م