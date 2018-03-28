الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستغلب فريق الكوكب اليوم , على نظيره القيصومة بهدفين مقابل هدف , في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشعلة بالخرج , ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , وبهذه النتيجة رفع الكوكب رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع , فيما تجمد رصيد القيصومة عند 36 نقطة في المركز الثامن .و في المباراة الثانية , انتصر فريق ضمك على ضيفه الوطني بهدفين دون رد , ليرفع ضمك بهذا الانتصار رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر , فيما بقي الوطني في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة .//انتهى//18:50ت م