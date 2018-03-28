الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسرعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت منصور بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، حفل لجنة (شارك) التابعة لمكتب تعليم وسط الرياض، بعنوان "وقفة وفاء"، المقام احتفاءً بالمواطن عبدالرحمن الرشيد والد 7 طلاب من ذوي الإعاقة الذهنية، الذين تولى رعايتهم وتعليمهم.ونوهت مدير مكتب التعليم وسط الرياض فاطمة الزكري، بالعمل الكبير الذي قدمه هذا الأب المثالي، مثمنةً له تحمله المصاعب التي رافقت مسيرة تعليمه لأبنائه والعناية بهم، ومقدمةً شكرها لراعية الحفل والمشاركات اللاتي أسهمن في تحقيق الاحتفالية للهدف من إقامتها، وأظهرن احتراماً كبير للمواطن الرشيد الذي استحق التكريم، فقد كان أنموذج لكل الآباء.من جانبها عبرت مديرة الثانوية 32 - مكان إقامة الحفل - عن فخرها واعتزازها بتبني مدرستها لهذه المبادرة المسماة بـ (وقفة وفاء) بشخصية ضحت وصبرت في سبيل رسم البسمة علي شفاه أبنائه، وبذل الغالي والنفيس لرعايتهم وتعليمهم، ومنحهم فرصة للعيش بسعادة، يدفعه لذلك عاطفة أب وإيمان بحقهم الإنساني فيها.وتوجّت هذه الاحتفالية بمبادرة أطلق عليها (سعي)، تضمنت توظيف اثنتين من بنات المواطن المحتفى به عبدالرحمن الرشيد، وسلمت الشهادات والدروع للمشاركات والداعمين، ودرعاً تذكارياً لسمو راعية الحفل، التي ابدت سعادةً كبيرة بالمشاركة في هذه المناسبة، والفخر باختيار منظمي الحفل لوحة من لوحاتها، أبرزت فيها تعاطفاً ووعياً بمدى المعاناة التي يعيشها والد المعاق طوال فترة عنايته بابنه المعاق، لتقديمها إهداءً للأب المثالي المحتفى به.// انتهى //18:57ت م