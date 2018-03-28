الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسقام معالي أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السفير توماس جريمنجر، بزيارة، لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد).وأعرب معالي الأمين العام للمركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر خلال لقائه عن خالص تهانيه لمعالي السفير غريمنجر على توليه منصبه الجديد كأمين عام لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي وعن تقديره لزيارته المركز؛ كأول منظمة عالمية للحوار.وتطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز الحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات باعتباره نموذجًا ناجحًا في خلق قنوات التواصل بين الأفراد والقيادات والمؤسّسات الدينية وصانعي السياسات، على نحو يسهم في بناء السلام وتعزيز التعايش والتفاهم وتحقيق الأمن, مؤكدين أهمية إقامة ورش عمل مشتركة بين المنظمتين للمساهمة في مكافحة العنف والتطرف.من جانبه، ثمن جريمنجر مشاركات المركز في المحافل والمؤتمرات الدولية خصوصًا اللقاء الدولي الثاني الذي عقد مؤخرًا في مدينة فينا.// انتهى //19:01ت م