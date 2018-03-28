الجزائر 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسدمر الجيش الجزائري 12 مخبأ للإرهابيين ومعدات تستعمل في صناعة المتفجرات وأشياء أخرى تم كشفها بمحافظة تيبازة الجزائرية .وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن عناصر من الامن بمحافظة سكيكدة ألقت القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية .واضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت ايضاً من إيقاف 37 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينتي تلمسان وادرار .// انتهى //19:02ت م