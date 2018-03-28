عام / الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين بمحافظة تيبازة الجزائرية
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
الجزائر 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
دمر الجيش الجزائري 12 مخبأ للإرهابيين ومعدات تستعمل في صناعة المتفجرات وأشياء أخرى تم كشفها بمحافظة تيبازة الجزائرية .
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن عناصر من الامن بمحافظة سكيكدة ألقت القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية .
واضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت ايضاً من إيقاف 37 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينتي تلمسان وادرار .
// انتهى //
19:02ت م